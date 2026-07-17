Il fine settimana sarà caratterizzato da temperature molto elevate, con punte di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 in Sicilia. Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature rispetto ai mesi precedenti, che sono stati segnati da ondate di calore intense. Il clima mediterraneo, tradizionalmente più mite in estate, sembra ormai essere scomparso, secondo le proiezioni attuali.

Il tanto decantato clima mediterraneo di cui abbiamo sempre goduto sembra ormai un lontano ricordo a causa del cambiamento climatico. Dopo un maggio e un giugno a dir poco bollenti, anche questo luglio sta facendo registrare record su record, con temperature che oggi hanno raggiunto i 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 45 in Sicilia. Un caldo estremo che, nelle prossime ore, porterà Cagliari a toccare i 42 gradi, Foggia i 41, Torino i 40, Macerata e Ascoli Piceno i 39, Firenze i 38, Roma i 37 e Milano i 36. La situazione potrebbe persino peggiorare. Come sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, questi valori rappresentano stime medie e non le temperature massime assolute. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Il clima mediterraneo non esiste più: secondo le previsioni meteo il weekend sarà rovente, con picchi di 46 gradi nelle Isole

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