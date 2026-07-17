il carcere scoppia

Notizia in breve

Il carcere della Dozza è scoppiato di persone. Attualmente ci sono 828 detenuti nella casa circondariale Rocco d’Amato, che ha una capacità ufficiale di 480 posti. Le strutture sono state ulteriormente ridotte di 74 unità a causa di lavori in corso, rendendo il sovraffollamento ancora più evidente. La situazione riguarda più del doppio dei posti disponibili.