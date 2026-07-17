Il carcere scoppia
Il carcere della Dozza è scoppiato di persone. Attualmente ci sono 828 detenuti nella casa circondariale Rocco d’Amato, che ha una capacità ufficiale di 480 posti. Le strutture sono state ulteriormente ridotte di 74 unità a causa di lavori in corso, rendendo il sovraffollamento ancora più evidente. La situazione riguarda più del doppio dei posti disponibili.
Il carcere della Dozza scoppia. Attualmente, nella casa circondariale Rocco d’Amato, sono ristrette 828 persone, contro spazi per 480 (che in realtà scendono di ulteriori 74 unità per via delle ristrutturazioni in corso): più del doppio della capienza, dunque. Non è una novità, certo, ma leggere l'ennesimo appello delle associazioni e degli addetti ai lavori che denunciano il sovraffollamento della struttura rende sempre più difficile pensare che il fine costituzionale della detenzione - ovvero la riabilitazione dell'individuo e il reinserimento nella società - possa concretizzarsi davvero. A questo, poi, si aggiungono le tensioni che tutti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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