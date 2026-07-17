il 17 luglio 2020 beatrice di york ed edoardo mapelli mozzi si sposavano tra pandemia e 8 misteri

Notizia in breve

Il 17 luglio 2020, Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno celebrato il loro matrimonio, che quest’anno compie sei anni. L’evento si è svolto durante la pandemia, con restrizioni e misure di sicurezza. La cerimonia è stata caratterizzata da un’organizzazione diversa rispetto ai tradizionali royal wedding, con dettagli ancora oggi oggetto di discussione. La coppia ha mantenuto un basso profilo, e alcuni aspetti della celebrazione sono rimasti non divulgati.