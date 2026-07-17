Il 17 luglio 2020 Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sposavano tra pandemia e 8 misteri
Il 17 luglio 2020, Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno celebrato il loro matrimonio, che quest’anno compie sei anni. L’evento si è svolto durante la pandemia, con restrizioni e misure di sicurezza. La cerimonia è stata caratterizzata da un’organizzazione diversa rispetto ai tradizionali royal wedding, con dettagli ancora oggi oggetto di discussione. La coppia ha mantenuto un basso profilo, e alcuni aspetti della celebrazione sono rimasti non divulgati.
Il 17 luglio Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi festeggiano i 6 anni di matrimonio. Un royal wedding diverso da tutti gli altri, celebrato in piena pandemia. Lontano dai riflettori, non solo per le restrizioni imposte dal virus. Gli scandali del padre Andrea, infatti, costrinsero la royal family a organizzare le nozze in sordina. Di quel giorno si sanno poche cose. Che i due si sono sposati con una cerimonia intima nella Cappella Reale di Tutti i Santi a Royal Lodge a Windsor, ad esempio. E che, inizialmente, avevano programmato di sposarsi nella Cappella Reale di St James’s Palace a Londra nel maggio 2020 ma furono costretti a rimandare le nozze a causa del Coronavirus. 🔗 Leggi su Amica.it
Princess Beatrice Marriage EXPOSED What Edoardo Mapelli Mozzi Actually Said
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