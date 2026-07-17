Ibra ha solo la finale in testa | allenamento strong per l' ultimo atto

Notizia in breve

Zlatan Ibrahimovic si sta allenando intensamente in vista della finale tra Spagna e Argentina. Anche nel ruolo di commentatore, mantiene un atteggiamento concentrato e dedicato, dimostrando la stessa mentalità da atleta professionista. La sua preparazione fisica e mentale si concentra esclusivamente sull’ultima partita, senza altri impegni di rilievo in programma. Ibrahimovic si sta dedicando a sessioni di allenamento mirate per affrontare al meglio l’evento decisivo.