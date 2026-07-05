Marco Cecchinato si è qualificato per la finale dell’Aspria Tennis Cup, torneo ATP Challenger sulla terra battuta. Dopo aver superato le semifinali, affronta ora Diaz Acosta nell’ultimo incontro. La partita si svolge all’Aspria Harbour Club di Milano, dove il tennista ha ottenuto risultati significativi durante il torneo. La finale si giocherà oggi, determinando il vincitore del torneo.

L’Aspria Harbour Club di Milano continua a rigenerare Marco Cecchinato, protagonista assoluto nelle semifinali dell’Aspria Tennis Cup-Trofeo BCS, l’Atp 75 challenger maschile sulla terra battuta che oggi assegna il titolo. Il 33enne siciliano, che da numero 195 del mondo sta cercando di scalare per l’ennesima volta la classifica, verso quella top-100 che gli manca praticamente da tre anni, si è qualificato per la terza volta in carriera per l’atto conclusivo del torneo milanese, battendo contro pronostico il brasiliano Gustavo Heide (testa di serie numero 5 del tabellone e numero 141 del mondo) per 61, 75. Entrato in campo da sfavorito... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggi l’ultimo atto. Aspria, Cecchinato torna in finale. L’ultimo ostacolo è Diaz Acosta

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The final act today. Aspria, Cecchinato returns to the final. The final obstacle is Diaz Acosta.The experienced Sicilian athlete beats Heide as an underdog. He'll try to win the cup, which he already lifted in 2016 and 2025. sport.quotidiano.net

Oggi l’ultimo atto. Aspria, Cecchinato torna in finale. L’ultimo ostacolo è Diaz AcostaL’esperto atleta siciliano supera Heide da sfavorito. Proverà a vincere la coppa. già sollevata nel 2016 e 2025. sport.quotidiano.net