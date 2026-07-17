Iapichino compleanno di gara a Londra in cerca di conferme in vista degli Europei
Larissa Iapichino parteciperà a una gara a Londra a 28 giorni dagli Europei di Birmingham. La qualificazione è prevista per sabato 15 agosto, con la finale il giorno successivo, 16 agosto. La competizione si svolgerà davanti a un pubblico di circa 68 persone.
Prove di Europei: Larissa Iapichino, a 28 giorni dall’appuntamento continentale di Birmingham (sabato 15 agosto la qualificazione, domenica 16 la finale, nel giorno di chiusura della rassegna), domani - davanti ai 68.000 spettatori dell’Olympic Stadium di Londra - affronta l’ultimo test agonistico. La rinuncia agli Assoluti del prossimo weekend nella sua Firenze e nel suo stadio Ridolfi è, a malincuore, prevista da tempo: questione di programmazione. La poliziotta, nell’undicesima tappa stagionale di Diamond League, sfida da leader della graduatoria europea 2026 grazie al 7.12 centrato a Eugene due settimane fa la seconda e la terza, la portoghese Agate De Sousa (6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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