Larissa Iapichino parteciperà a una gara a Londra a 28 giorni dagli Europei di Birmingham. La qualificazione è prevista per sabato 15 agosto, con la finale il giorno successivo, 16 agosto. La competizione si svolgerà davanti a un pubblico di circa 68 persone.

Prove di Europei: Larissa Iapichino, a 28 giorni dall’appuntamento continentale di Birmingham (sabato 15 agosto la qualificazione, domenica 16 la finale, nel giorno di chiusura della rassegna), domani - davanti ai 68.000 spettatori dell’Olympic Stadium di Londra - affronta l’ultimo test agonistico. La rinuncia agli Assoluti del prossimo weekend nella sua Firenze e nel suo stadio Ridolfi è, a malincuore, prevista da tempo: questione di programmazione. La poliziotta, nell’undicesima tappa stagionale di Diamond League, sfida da leader della graduatoria europea 2026 grazie al 7.12 centrato a Eugene due settimane fa la seconda e la terza, la portoghese Agate De Sousa (6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iapichino, compleanno di gara a Londra in cerca di conferme in vista degli Europei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Italia supera a pieni voti l’esame Plovdiv: arrivano importanti conferme in vista degli Europei di VareseL’Italia ha superato con successo l’esame di livello a Plovdiv, ricevendo conferme in vista degli Europei di Varese.

Iapichino in gara nel lungo della Diamond League a Londra dopo il record italianoLarissa Iapichino parteciperà alla gara di salto in lungo femminile a Londra il 18 luglio, nell’undicesima tappa della Diamond League.

Temi più discussi: Larissa Iapichino attesa a Londra in Diamond League: nuovo banco di prova dopo il record italiano; I centrocampisti low cost da schierare nei quarti del Fantacampionato Mondiale; Diamond League, grande attesa per Larissa Iapichino: cosa succederà a Londra.

Diamond League: Iapichino salta su LondraSabato l’undicesima tappa del circuito nella capitale britannica: è la prima gara per l’azzurra dopo il record italiano di 7,12 a Eugene nel lungo. DIRETTA TV RaiSport e Sky Sport C’è il sapore di Bir ... fidal.it

Diamond League, grande attesa per Larissa Iapichino: cosa succederà a LondraLarissa Iapichino è chiamata a ripetersi a Londra, in Diamond League, dopo aver fissato il record italiano: l'avvicinamento alla tappa inglese Dopo aver regalat ... sportface.it