I veterinari di Ats Bergamo a scuola per educare alla salute animale e alla sicurezza alimentare

Per il prossimo anno scolastico, il progetto “DottorVet – Veterinari a scuola” sarà confermato. Il programma, promosso dal Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo e dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia, prevede la presenza di veterinari nelle scuole per educare studenti e insegnanti sulla salute degli animali e sulla sicurezza alimentare.

Si consolida per il prossimo anno scolastico il progetto “DottorVet – Veterinari a scuola”, promosso dal Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo e dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bergamo. Un’iniziativa di educazione e prevenzione che porta i Medici Veterinari, compresi quelli del Servizio pubblico, direttamente nelle scuole del territorio, per far conoscere agli studenti il valore sociale, sanitario e ambientale di questa professione. L’obiettivo del progetto è ampliare la conoscenza della figura del Veterinario, spesso associata esclusivamente alla cura degli animali da compagnia, ma centrale anche nella tutela della Salute Pubblica, nella sicurezza degli alimenti e nella prevenzione delle malattie trasmissibili dall’animale all’uomo (zoonosi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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