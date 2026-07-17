I vecchi segreti dell' inafferrabile con troppi santi in paradiso e la benedizione dei sandinisti

Alessio Casimirri, noto come Camillo, è l’unico membro del commando che rapì e uccise Aldo Moro a non aver mai trascorso un giorno in carcere. È stato coinvolto nell’azione avvenuta in via Fani, ma non ha mai scontato una pena.

Era in via Fani. L'unico del commando che rapi e uccise Aldo Moro a non aver scontato un giorno di carcere. Alessio Casimirri, nome di battaglia Camillo, è l'ultimo degli intoccabili. È la sua biografia potrebbe accendere suggestioni complottiste, perché certo la famiglia Casimirri era lontanissima dall'ambiente eversivo delle Brigate rosse. Anzi, come spesso è capitato nelle storie del nostro terrorismo, Alessio proveniva dalla borghesia, in questo caso quella cattolica della capitale. Il padre Luciano fu il responsabile della sala stampa vaticana con tre pontefici: Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Ma se Luciano è nell'album del papato, Alessio é in quello sanguinario dell'eversione, con un cumulo che la dice lunga di ben sei ergastoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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