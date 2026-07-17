I vecchi segreti dell' inafferrabile con troppi santi in paradiso e la benedizione dei sandinisti

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessio Casimirri, noto come Camillo, è l’unico membro del commando che rapì e uccise Aldo Moro a non aver mai trascorso un giorno in carcere. È stato coinvolto nell’azione avvenuta in via Fani, ma non ha mai scontato una pena.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era in via Fani. L'unico del commando che rapi e uccise Aldo Moro a non aver scontato un giorno di carcere. Alessio Casimirri, nome di battaglia Camillo, è l'ultimo degli intoccabili. È la sua biografia potrebbe accendere suggestioni complottiste, perché certo la famiglia Casimirri era lontanissima dall'ambiente eversivo delle Brigate rosse. Anzi, come spesso è capitato nelle storie del nostro terrorismo, Alessio proveniva dalla borghesia, in questo caso quella cattolica della capitale. Il padre Luciano fu il responsabile della sala stampa vaticana con tre pontefici: Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI. Ma se Luciano è nell'album del papato, Alessio é in quello sanguinario dell'eversione, con un cumulo che la dice lunga di ben sei ergastoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i vecchi segreti dell inafferrabile con troppi santi in paradiso e la benedizione dei sandinisti
© Ilgiornale.it - I vecchi segreti dell'inafferrabile con troppi santi in paradiso e la benedizione dei sandinisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caso Garlasco: nuovi interrogatori, vecchi segreti e un processo che potrebbe riscrivere la storiaIl caso di Garlasco torna di attualità a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 nella sua abitazione di via Pascoli.

Leggi anche: Sante Messe con la Benedizione dei Maturandi a Vico, Monte Sant’Angelo e Manfredonia

Argomenti più discussi: Passi nella storia dell’Elba tra i segreti delle carbonaie e il volo delle farfalle; Sahel, il mistero dell'Aquila Nera che sussurrava segreti ai clan di Cutro; Ercolano, dopo trent'anni riapre la Casa del Mobilio Carbonizzato: viaggio nel tempo tra i segreti della domus; Litigi, tradimenti e perdoni mancati: tutti i segreti della rottura tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola. Quello manco lo nomino.

Metroid Prime 4 Beyond: il nuovo video gameplay svela i segreti dell'esclusiva SwitchNon paghi delle emozioni alimentate dal trailer Survive di Metroid Prime 4 Beyond, le fucine creative dei Retro Studios e Nintendo ci rituffano nelle atmosfere della prossima, attesissima esclusiva ... everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web