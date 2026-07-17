I suoni delle Dolomiti L’incanto in musica

Dal 24 agosto al 3 ottobre, la rassegna ‘I suoni delle Dolomiti’ si svolgerà in forma virtuale, portando musica e natura insieme. La manifestazione propone una serie di eventi musicali che si svolgeranno in vari momenti, offrendo un’esperienza sensoriale tra le vette e i paesaggi delle montagne. La piattaforma digitale consentirà di seguire gli appuntamenti da qualsiasi luogo, senza necessità di spostamenti.

La natura della montagna e la musica. Un connubio magico capace di toccare l’anima e di lasciare un solco profondo nella memoria. Il conto alla rovescia è ormai iniziato per la rassegna ’I suoni delle Dolomiti’ che alzerà il suo sipario virtuale il 24 agosto per proseguire fino al 3 ottobre. Un festival che, da oltre trent’anni, porta le grandi note internazionali tra le vette, i prati e i rifugi alpini del Trentino, con un ricco programma di concerti ed eventi ad alta quota immersi negli scenari spettacolari delle Dolomiti trentine, Patrimonio mondiale Unesco. Dallo scorso anno l’evento fa parte della ’European Festivals Association’ e ha implementato un sistema di gestione conforme alla certificazione ISO 20121:2024 per eventi sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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