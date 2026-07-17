L’Unesco ha respinto la richiesta di estendere il riconoscimento ai portici storici. La decisione si basa sulla mancanza di adeguate misure di tutela e manutenzione da parte del Comune. La questione ha suscitato reazioni tra cittadini e amministratori, che chiedono maggiore attenzione e interventi concreti per preservare l’area. La questione riguarda principalmente la gestione e la cura del patrimonio, che non sono stati ritenuti sufficienti per garantire il riconoscimento internazionale.

Il ’no’ dell’ Unesco all’allargamento dei portici che possono fregiarsi del riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità continua a far discutere. Dopo le parole dell’assessora Anna Lisa Boni, secondo cui il parere negativo dell’Icomos, principale organo consultivo dell’Unesco per la valutazione dei beni culturali, "non è una bocciatura", ma solo un rinvio al prossimo anno, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni striglia il Comune. "Ci rimandano al prossimo anno e vediamo se ci promuoveranno – dice –. Ma in ogni caso quest’anno ciò che il Comune puntava ad avere non è passato". Così, almeno fino al 2027, saranno 12 i tratti che rimaranno tutelati e riconosciuti dall’Unesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Portici e il ’no’ Unesco: "Serviva più cura da parte del Comune"

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Ma se avessi deciso che la mia città non era abbastanza bella e avessi voluto farle un restayling, lo avrei affidato alla giunta Lepore ? Giù le mani dai portici, dagli alberi, dal nostro meraviglioso e fragilissimo centro storico. Hanno voluto il naviglio e ora ce lo te x.com

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