Fino al 30 settembre, il servizio FarmaCasa permette agli over 65 di ricevere gratuitamente a domicilio i farmaci con ricetta. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e coinvolge quattro farmacie locali insieme a un’associazione di supporto.

Fino al 30 settembre torna FarmaCasa, il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci con ricetta per gli over 65. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le quattro farmacie del territorio e con l’associazione Percorsi sicuri. Il progetto, avviato due anni fa, è rivolto ai cittadini over 65 che si trovano in particolari situazioni di fragilità, sanitarie o sociali tra cui: difficoltà significative negli spostamenti, mancanza di un supporto familiare o di vicinato e condizioni di disabilità, residenti nel territorio di Calderara. FarmaCasa si basa su un protocollo operativo ben definito che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I medicinali trasportati a casa: "Un aiuto gratuito agli anziani"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Baveno attivo il servizio di assistenza domiciliare di Casa Mattazzi: un aiuto concreto per anziani e persone fragiliA Baveno è attivo il servizio di assistenza domiciliare (Sad) promosso dal Comune in collaborazione con il consorzio dei servizi sociali del Verbano.

«Piano casa in aiuto al ceto medio. Diamo la precedenza agli italiani»Il nuovo commissario ha annunciato un piano casa volto a sostenere il ceto medio, con priorità per gli italiani.

Temi più discussi: In vacanza con i bambini. Tutti i consigli della pediatra; Doppio incidente sul lavoro, gravi due operai. Uno trasportato a Parma; In vacanza con i bambini Tutti i consigli della pediatra.

C'è un elenco tipico di farmaci trasportati sull'ambulanza che tutti possono vedere? reddit

RT Doc Italia (@DonbassItalia) / Posts / X x.com

MEDICINALI, OCCHIO AL CALDO: IL VADEMECUM SU COME CONSERVARLINon è solo la salute delle persone a risentire delle alte temperature. Anche i medicinali, con il caldo intenso, possono perdere efficacia o, nei casi peggiori, non essere più sicuri se conservati in ... tvqui.it

Come trasportare e conservare i farmaci in estateNella grande maggioranza dei casi sappiamo che, per quanto riguarda i farmaci, è bene che essi siano conservati in luogo fresco e asciutto e non a diretto contatto con fonti di calore. Ma come fare, ... disabili.com