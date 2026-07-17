Il nuovo numero di MilenniuM approfondisce la storia del clan di Michele Senese, noto come o’ Pazzo, che opera tra Campania, Roma e Lombardia. Il reportage traccia un quadro delle attività di mafie storiche e emergenti in diverse regioni italiane, evidenziando i collegamenti e le aree di influenza delle organizzazioni. La pubblicazione si concentra su episodi e dinamiche legate a queste realtà criminali, senza entrare nel dettaglio delle implicazioni legali o delle identità delle persone coinvolte.

In questo numero di MillenniuM leggerete di mafie vecchie e nuove seguendo la storia del clan di Michele Senese, detto o’ Pazzo, fra la Campania, Roma e la Lombardia. Un nome che ha messo in imbarazzo l’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, entrato in società con la figlia di un riciclatore del gruppo. Partiamo da un’indagine, chiamata Hydra, che a Milano ha svelato l’esistenza di un “ consorzio ” tra camorra (il clan Senese, appunto), ‘ndrangheta e Cosa nostra. Ben introdotto presso politici locali e nazionali. A proposito: non pensate anche voi che il partito di Meloni abbia combinato troppi guai a Biella, e non solo con Delmastro e soci? Noi sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “I malacarne”, Peter Gomez racconta il nuovo numero di MilenniuM da oggi in libreria: mafie vecchie e nuove, da Napoli a Milano

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