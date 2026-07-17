I cromatismi danzanti di Blessing Calciati
Un artista ha presentato una nuova serie di opere caratterizzate da cromatismi vivaci e movimento. Le creazioni sono state mostrate in una mostra aperta al pubblico, con commenti positivi da parte di visitatori e critici. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese. La serie si compone di dipinti che esplorano le sfumature e le combinazioni di colori, con tecniche che danno l’illusione di un movimento continuo. Nessun dettaglio sulla provenienza o sulla motivazione dell’artista è stato diffuso.
Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Divano La rubrica settimanale di arte e società. A cura di Alberto Olivetti Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Blessing Calciati giunge dalla Nigeria in Italia, a Piacenza, quando ha dieci anni, nel 2003. La storia della sua intensa e breve esistenza si legge nel volume La vita è un profumo. Canto a due voci, pubblicato da Baldini Castoldi nel maggio del 2025, a tre anni dalla scelta che la giovane donna fa di morire. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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