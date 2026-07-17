i 10 giocatori da prendere dal mondiale

Mancano pochi giorni alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, con la partita per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Le quattro nazionali si sono qualificate per le ultime sfide, che si svolgeranno nel torneo in corso. La competizione sta per concludersi e le quattro squadre sono le più in forma al momento. La finale e la partita per il terzo posto si terranno nelle prossime ore.

I Mondiali si avvicinano alla loro conclusione. Manca la finale tra Spagna e Argentina e, se vogliamo, quella per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, possiamo dire le quattro Nazionali più forti al mondo in questo momento. Le ultime partite ci hanno regalato grandi emozioni e giocate spettacolari, i migliori giocatori al mondo che ci hanno dimostrato perché lo sono. I Mondiali sono però anche scoperta e sorpresa. In queste settimane abbiamo imparato nomi nuovi, ammirato calciatori sconosciuti, scoperto Nazionali minori ma molto ambiziose, abbiamo visto storie piccole diventare grandi. Ma anche giocatori che possono diventare ottimi acquisti per il calciomercato delle vostre squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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PORTIERI E DIFENSORI DA PRENDERE AL FANTAMONDIALE [Fantacalcio Mondiale 2026]

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