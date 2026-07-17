i 10 giocatori da prendere dal mondiale

Nella fase finale del Mondiale, si delineano le quattro nazionali più forti al mondo. La finale è tra Spagna e Argentina, mentre la partita per il terzo e quarto posto vede fronteggiarsi Francia e Inghilterra. Questi incontri chiudono il torneo, lasciando da parte le altre squadre che hanno partecipato alla competizione. La manifestazione si avvia alla conclusione con le ultime partite in programma.

I Mondiali si avvicinano alla loro conclusione. Manca la finale tra Spagna e Argentina e, se vogliamo, quella per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, possiamo dire le quattro Nazionali più forti al mondo in questo momento. Le ultime partite ci hanno regalato grandi emozioni e giocate spettacolari, i migliori giocatori al mondo che ci hanno dimostrato perché lo sono. I Mondiali sono però anche scoperta e sorpresa. In queste settimane abbiamo imparato nomi nuovi, ammirato calciatori sconosciuti, scoperto Nazionali minori ma molto ambiziose, abbiamo visto storie piccole diventare grandi. Ma anche giocatori che possono diventare ottimi acquisti per il calciomercato delle vostre squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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