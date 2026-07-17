La gravidanza di Helaena ha riacceso il dibattito tra gli spettatori di House of the Dragon: secondo una teoria sempre più discussa, il padre del bambino potrebbe non essere Aegon ma l'altro fratello Targaryen House of the Dragon 3, con l'ultimo episodio, ha senza dubbio creato una star - Ormund Hightower - ma ha anche sollecitato come non mai la fantasia del pubblico per via di un dettaglio che non ha fatto trasalire solo Alicent: la nuova gravidanza di Helaena. Per chiunque conosca il libro di George R.R. Martin e sappia contare non dovrebbe essere una sorpresa così grande: in Fuoco e Sangue re Aegon e la regina-sorella Helaena hanno in effetti tre figli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - House of the Dragon 3: Aemond è il padre del figlio di Helaena? La teoria che riscrive i libri

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30 DETALHES QUE VOCÊ PERDEU EM HOUSE OF THE DRAGON 3X04! - QUEM É O PAI DO FILHO DA HELAENA

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