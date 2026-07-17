House of the Dragon 3 | Aemond è il padre del figlio di Helaena? La teoria che riscrive i libri

Da movieplayer.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La gravidanza di Helaena ha riacceso il dibattito tra gli spettatori di House of the Dragon: secondo una teoria sempre più discussa, il padre del bambino potrebbe non essere Aegon ma l'altro fratello Targaryen House of the Dragon 3, con l'ultimo episodio, ha senza dubbio creato una star - Ormund Hightower - ma ha anche sollecitato come non mai la fantasia del pubblico per via di un dettaglio che non ha fatto trasalire solo Alicent: la nuova gravidanza di Helaena. Per chiunque conosca il libro di George R.R. Martin e sappia contare non dovrebbe essere una sorpresa così grande: in Fuoco e Sangue re Aegon e la regina-sorella Helaena hanno in effetti tre figli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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