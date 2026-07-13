Dopo innumerevoli discussioni sul suo presunto taglio definitivo dallo show, sembra proprio che House of the Dragon stia per reintrodurre una figura chiave della Danza dei Draghi: il principe Maelor Targaryen. Una scelta che arriva a rimescolare le carte in tavola per la terza stagione, specialmente alla luce delle feroci polemiche sollevate in passato dal creatore dell’universo di Westeros. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Il caso Maelor Targaryen e il “toxic butterfly effect”. Nel materiale originale, il romanzo Fuoco e Sangue, Maelor è il terzo figlio di Aegon II Targaryen ed Helaena Targaryen. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon: Helaena è incinta?

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House of the Dragon 3x04 _ Alicent know's Helaena is pregnant

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