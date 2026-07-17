Holter in farmacia la sfida è azzerare le liste d’attesa

L’introduzione dell’holter in farmacia mira a eliminare le liste d’attesa per gli esami cardiologici. I cittadini possono effettuare l’esame vicino a casa, con refertazioni garantite da specialisti di una fondazione di riferimento. La novità si inserisce in un progetto di potenziamento della sanità territoriale, offrendo un servizio più accessibile e rapido. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza delle prestazioni sanitarie locali.

Firenze, 17 luglio 2026 – "Con l' holter in farmacia la sanità territoriale compie un salto di qualità. Il cittadino può effettuare un esame cardiologico vicino a casa, senza rinunciare alla qualità della refertazione garantita dagli specialisti della Fondazione Monasterio. È un servizio semplice, capillare e destinato ad abbattere le liste d’attesa". Così Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana, commenta il passaggio dalla fase sperimentale al servizio strutturale dell'holter cardiaco nelle farmacie toscane. Un progetto che trasforma sempre più la farmacia in un hub di salute integrato. Presidente Giacomelli, come funziona concretamente il servizio per il cittadino? "Il percorso è molto semplice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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