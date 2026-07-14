Sony TriStar ha acquisito i diritti di Cartoon Cat, un personaggio horror diventato virale sui social media. La società ha deciso di investire nel nuovo fenomeno digitale, che ha riscosso grande successo tra gli utenti online. La scelta segue l’interesse crescente di Hollywood verso le creazioni nate e diffuse sui social media, che attirano un pubblico sempre più vasto. Non sono stati forniti dettagli sui piani futuri di sviluppo o distribuzione legati al personaggio.

L’industria hollywoodiana continua a guardare con enorme interesse alle spaventose creazioni nate sui social media e diventate virali nelle community online. Dopo la clamorosa e agguerrita asta multimilionaria che ha visto Warner Bros. aggiudicarsi i diritti di Siren Head, un’altra celebre creatura partorita dalla mente dell’illustratore Trevor Henderson ha trovato ufficialmente una casa di produzione. Con una mossa preventiva fulminea, Sony’s TriStar Pictures si è infatti assicurata i diritti per l’adattamento cinematografico di Cartoon Cat. La notizia è stata confermata da Deadline questa mattina. Il progetto è stato immediatamente... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Cartoon Cat: Sony TriStar acquista i diritti del nuovo fenomeno horror virale

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TriStar Pictures acquisisce i diritti per il lungometraggio dell'IP virale di Trevor Henderson 'Cartoon Cat' reddit

'Cartoon Cat' Movie In The Works At TriStar PicturesEXCLUSIVE: After Siren Head sold to Warner Bros. in a massive bidding war, another viral internet sensation from Trevor Henderson has found a new home. In a pre-emptive deal, Sony's Tri-Star Pictures ... msn.com

TriStar Pictures Bags Feature Rights to Trevor Henderson's Viral Internet Horror 'Cartoon Cat'Sony's TriStar Pictures has acquired the movie rights to Trevor Henderson's most viral internet work, Cartoon Cat, according to an insider with knowledge of the project. It's the second major deal ... msn.com