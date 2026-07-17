Impegnata in questi giorni a teatro con L’Attrice, spettacolo dedicato alla vita di Angelica Pavan e in scena nell’ambito della Milanesiana, Cristiana Capotondi continua a dividersi tra palcoscenico e cinema dopo oltre trent’anni di carriera. Un percorso costellato di successi professionali, ma anche di importanti cambiamenti sul piano personale. Il momento più sorprendente della sua vita privata risale al 16 settembre 2022, quando l’attrice annunciò la nascita della figlia Anna. Nella stessa occasione rese noto che la relazione con lo storico compagno Andrea Pezzi si era conclusa l’anno precedente e spiegò che il padre biologico della bambina era un’altra persona, la cui identità ha sempre scelto di mantenere lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho incontrato Anna quando ero pronta” Cristiana Capotondi sulla maternità e la famiglia

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El Papa León XIV Encontró un Rosario Olvidado… y Descubrió una Historia que Nadie Podía Imaginar

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“Avrei potuto benissimo fare la madre a 20 anni, o a 35, ma non è capitato. Ho avuto Anna a 42 anni, certo è faticoso ma ero pronta. Suo padre? Non stiamo più insieme ma lui è molto presente”: così Cristiana CapotondiCristiana Capotondi ha commentato di aver avuto sua figlia a 42 anni, sottolineando di essere pronta nonostante le difficoltà.

Temi più discussi: Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto per me; Ho incontrato Anna nel momento in cui ero pronta - 3/3; Ho incontrato Anna quando ero pronta Cristiana Capotondi sulla maternità e la famiglia; Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati.

Cristiana Capotondi: Il padre di mia figlia e io non siamo più insieme, ma Anna ha una grande famiglia allargata. Sono diventata madre a 42 anni, ed era il momento giusto ...L'attrice ha rilasciato un'intervista in cui racconta il legame con la figlia Anna e riflette sulla maternità senza partner: un modo per sgretolare i tabù ancora presenti nella società moderna, tra ... vanityfair.it

Ho incontrato Anna quando ero pronta Cristiana Capotondi sulla maternità e la famigliaL'attrice ha avuto la figlia a 42 anni, un'età che definisce perfetta per se stessa, e afferma: 'Anna vive in una grande famiglia allargata'. gravidanzaonline.it