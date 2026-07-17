Hervé Barmasse racconta la sua ultima impresa | Con questo caldo il limite lo scopri quando collassi

Da gqitalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante giugno 2026, in Europa, le temperature hanno raggiunto i 42 gradi, con valori percepiti superiori. Le strade sono rimaste vuote nelle ore centrali del giorno, a causa del caldo intenso. Hervé Barmasse ha commentato la sua ultima avventura, affermando che con questo clima estremo il limite si scopre quando si collassa. Nessuna altra informazione è stata fornita sul suo racconto.

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Il caldo era previsto. Ma nessuno avrebbe immaginato che giugno 2026 sarebbe diventato uno dei mesi più torridi mai registrati in Europa. Temperature fino a 42 gradi, percepiti di più, e strade deserte nelle ore centrali del giorno. Così, mentre gli organizzatori cancellavano gare di endurance, granfondo, etc, per ragioni di sicurezza, Hervé Barmasse continuava a pedalare. Fermarsi non era un'opzione. Avrebbe significato rinunciare a Endurance - Italia, l'impresa che lo ha portato a raggiungere, in appena trenta giorni, la vetta più alta di ciascuna delle venti regioni italiane muovendosi in autonomia ed esclusivamente con le proprie forze: in bicicletta, a piedi e in barca a vela per collegare le isole alla penisola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Hervé Barmasse racconta la sua ultima impresa: «Con questo caldo il limite lo scopri quando collassi»
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