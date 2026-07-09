Endurance Italia missione by fair means compiuta per Hervé Barmasse

La più grande traversata della Penisola "by far means": si può ben definire così Endurance Italia, l'avventura di Hervé Barmasse su Alpi e Appennini, toccando punti più alti di ogni singola regione del nostro Paese, collegandole nell'arco di un mese esclusivamente con le sue forze, vale a dire muovendosi solo in bicicletta, a piedi e in barca a vela quando si è tratto di spostare tra le due isole maggiori e la terraferma. A rendere ancora più impegnativa la missione un mese di giugno a tratti torrido e di conseguenza ulteriormente "movimentato" da fenomeni meteorologici di forte intensità., Se scalare, in appena un mese, la vetta... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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