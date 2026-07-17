Ha visto la morte in faccia come sta Aldo Montano?

Aldo Montano ha pubblicato un messaggio sui social per aggiornare i suoi follower dopo aver subito un grave shock anafilattico. Dopo alcuni giorni di preoccupazione, l’ex campione di scherma ha confermato di essere fuori pericolo e di stare bene. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni attuali, ma l’atleta ha comunicato di aver superato il momento critico.

Aldo Montano è tornato sui social dopo un grave shock anafilattico. Ecco come sta l’ex campione di scherma. Dopo giorni di grande apprensione, Aldo Montano ha finalmente rassicurato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute. La notizia del malore aveva preoccupato tutti, ma fortunatamente adesso il campione sta meglio. Aldo Montano è tornato sui social con una fotografia insieme ai figli Olympia e Mario, accompagnata da un lungo messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le persone che gli sono state vicine durante il ricovero. La notizia del malore aveva destato molta preoccupazione, soprattutto dopo il racconto dello stesso Montano, che aveva spiegato di aver vissuto momenti di autentico terrore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Ha visto la morte in faccia, ma ora Aldo Montano sta meglio: le prime parole dopo lospedale

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