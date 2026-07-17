Dopo giorni di preoccupazione, si hanno aggiornamenti sulle condizioni di un ex campione olimpico di scherma. Dopo un ricovero ospedaliero, l’atleta ha comunicato sui social di stare meglio, rompendo il silenzio e ringraziando chi aveva seguito il suo caso. Nei giorni scorsi, sono state diffuse notizie di un ricovero urgente e di una situazione critica, ma ora si registra un miglioramento. Le sue parole sono rivolte a rassicurare amici e sostenitori riguardo al suo stato di salute.

Dopo ore di forte apprensione, arrivano finalmente notizie rassicuranti sulle condizioni di Aldo Montano. L’ex campione olimpico di scherma ha deciso di rompere il silenzio attraverso i social per aggiornare chi, negli ultimi giorni, aveva seguito con preoccupazione il suo ricovero. Accanto ai suoi figli, si è mostrato nuovamente sorridente, raccontando di aver superato il momento più difficile e ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicini. Aldo Montano sta meglio, ma cosa è successo nei giorni scorsi? Ricapitoliamo la vicenda. La paura è iniziata dopo una cena in un ristorante di Roma, dove Aldo Montano è stato colpito da un grave shock anafilattico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sono stati giorni orribili, ha visto la morte in faccia, ma ora Aldo Montano sta meglio: le prime parole dopo l’ospedale

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