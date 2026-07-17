Dal 17 al 19 luglio si svolgono numerosi eventi nel fine settimana. Tra le iniziative ci sono la manifestazione “Luce per ricordare”, la “Sagra Bufala, Polpo & Arrosticini” e la “Notte Bianca” a Calusco d’Adda. Si tengono anche “Note d’Estate” e “Echi di paese”. Questi eventi spaziano tra musica, gastronomia e celebrazioni locali, coinvolgendo diverse comunità e offrendo un ricco programma di appuntamenti all’aperto.

Guida. Da «Luce per ricordare» alla «Sagra Bufala, Polpo & Arrosticini», dalla «Notte Bianca» di Calusco d’Adda a «Note d’Estate», passando per «Echi di paese». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana L’estate non è solo sinonimo di vacanze. Per molti è anche il momento giusto per riscoprire il territorio. «Per sentirsi in vacanza non serve partire» ne ha parlato di recente un articolo della rivista Internazionale, che spiega come per diverse ragioni – economiche, ambientali o semplicemente per riposarsi – sempre più persone rinunciano ai grandi viaggi e scelgono di spendere il loro tempo libero diversamente, per esempio riscoprendo luoghi mai visti della propria città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (17-19 luglio)

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