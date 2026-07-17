La Guardia di Finanza, la Fondazione San Giorgio Italia e la Delegazione Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio hanno avviato un progetto di solidarietà. Le tre realtà collaborano per fornire aiuti concreti alle persone più fragili, senza dettagli sui destinatari o modalità di intervento. La collaborazione mira a sostenere chi si trova in difficoltà, con azioni di supporto e assistenza diretta.

La solidarietà si traduce in un aiuto concreto grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza, Fondazione San Giorgio Italia ETS e Delegazione Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Migliaia di capi di abbigliamento, scarpe e accessori, sottratti al commercio illecito nel corso di operazioni contro la contraffazione, saranno destinati a persone e famiglie in condizioni di disagio anziché essere distrutti. Una seconda vita per i beni confiscati. L’iniziativa prende forma dopo le attività di controllo svolte dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, che hanno portato al sequestro di numerosi articoli contraffatti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Guardia di Finanza e Ordine Costantiniano di San Giorgio insieme per i più fragili

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