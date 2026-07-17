Il Gruppo Alpini di Livigno e Trepalle celebra i 70 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1956. Nel 2026, il gruppo ha partecipato alle Olimpiadi invernali e ha inaugurato il primo campo scuola a Plaza Placheda. Sono stati organizzati eventi per ricordare il traguardo e rafforzare l’attività di assistenza e solidarietà nel territorio. La ricorrenza coincide con un anno ricco di iniziative pubbliche e manifestazioni.

LIVIGNO La ribalta mondiale con le Olimpiadi invernali, la "prima volta" del Campo scuola a Plaza Placheda e un anniversario tondo-tondo, il settantesimo dalla fondazione avvenuta nel 1956: per il Gruppo Alpini Livigno e Trepalle questo 2026 è decisamente un anno da incorniciare. E da festeggiare. Così è stato domenica scorsa con il tradizionale e assai partecipato raduno, baciato anche da uno splendido sole, nella sede di Teola cui ha partecipato anche il vicepresidente dell’Ana Alta Valtellina Massimo Bradanini. "Un traguardo importante – ha commentato – per gruppo attivo, organizzato, che sa organizzare e gestire al meglio ogni evento". Dopo la Messa celebrata in ricordo di tutti gli alpini da don Gianluca, nella palestra della scuola di Santa Maria, la giornata è proseguita con l’alzabandiera e il rancio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppo Alpini Livigno e Trepalle . Settant’anni di aiuto al prossimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gruppo Electra Una storia lunga settant’anniIl gruppo Electra è stato fondato nel 1958 a Poggibonsi, nel vicolo delle Chiavi, nel centro storico della città.

Da Livigno a Genova a piedi per l’adunata degli Alpini: l’impresa (con messaggio) di Marco CavazziUn uomo ha percorso a piedi una lunga tratta da Livigno a Genova, partecipando all’adunata degli Alpini.

Si parla di: Gruppo Alpini Livigno e Trepalle . Settant’anni di aiuto al prossimo; Dove andare in montagna ad agosto: 8 mete fresche e consigli pratici.

Gruppo Alpini Livigno e Trepalle . Settant’anni di aiuto al prossimoLIVIGNO La ribalta mondiale con le Olimpiadi invernali, la prima volta del Campo scuola a Plaza Placheda e un anniversario ... ilgiorno.it