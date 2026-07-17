Le famiglie si organizzano in gruppi allargati per ridurre le spese, ma trovare soluzioni sotto i cento euro a settimana risulta ormai impossibile. Con un gruppo di 15-20 bambini di età tra i 6 e gli 8 anni e alcuni più grandi, i costi si fanno sentire, e spesso si arriva a spendere quasi metà dello stipendio. La difficoltà di contenere le spese si unisce alla complessità di gestire queste dinamiche di condivisione.

Introvabili ormai da anni le proposte sotto i cento euro la settimana. "Tenendo insieme un gruppetto di 15-20 piccoli dai 6-8 anni più grandi, fragili e disabili gestiamo un gruppone di 40-50 ragazzi – spiega Simona Ravizza (nella foto), direttrice del Carro, che prosegue in modalità estiva al Carrobiolo – non puoi scendere sotto i 110 euro la settimana, c’è il costo dell’operatore professionale con un rapporto di 2 adulti ogni 15 ragazzi e di 3 a 15 per i piccoli, più i costi per tenere la struttura a norma. Ai più fragili chiediamo solo 10 euro per la piscina. In generale chi soffre di più è la fascia 10 anni, non più piccoli e non ancora autonomi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppi allargati per risparmiare: "Ma è sempre difficile limare i costi. E ci si lascia anche mezzo stipendio"

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