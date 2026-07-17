Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Al via venerdì 17 luglio, alle ore 19:00, in via Messapia n°42, presso la bottega Mastro, a Grottaglie, “I venerdì corsari”, ciclo di approfondimenti politico, sociale e culturale, organizzati dal locale circolo “Pier Paolo Pasolini” AVS-Sinistra Italiana. Una serie di incontri che vogliono porre all’attenzione della cittadinanza i temi di maggior interesse collettivo: dalle politiche energetiche, a quelle economiche, del lavoro, sanitarie, giovanili, sociali e territoriali. Gli appuntamenti saranno comunicati di volta in volta ed avranno inizio domani con la presentazione del libro “Le politiche energetiche in Italia – Dalle crisi petrolifere alla rinuncia al nucleare (1975-1987)”, del professor Silvio Labbate. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Noinotizie.it - Grottaglie: “Le politiche energetiche in Italia” Oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brindisi, Urso posa la prima pietra della gigafactory di Eni. Il video-servizio

Notizie e thread social correlati

Le Grottaglie (ex Juve): “Mondiali 2026? Giovani di oggi da sostenere”Durante il Gran Galà Calcio Umbro 2026, tenutosi martedì sera in una locanda di Assisi, molte figure note del calcio italiano sono state presenti.

Nicola Le Grottaglie: “Mondiali 2026 senza Italia? E’ gravissimo”Nicola Le Grottaglie ha definito “gravissimo” il fatto che l’Italia non parteciperà ai Mondiali 2026.

Si parla di: Grottaglie: Le politiche energetiche in Italia; Grottaglie, al via I venerdì corsari: primo incontro dedicato alle politiche energetiche.