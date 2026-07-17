Grandi alla Fiera dei piccoli con voci di favoritismi
Durante la fiera del libro Più libri più liberi si sono sollevate accuse di favoritismi tra alcuni espositori. La discussione riguarda presunte disparità nelle assegnazioni degli spazi e nelle opportunità offerte. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sulle accuse, che sono state sollevate da alcuni partecipanti. La questione si aggiunge ad altre tensioni già presenti nell’evento, tra cui una recente polemica sulla dichiarazione di antifascismo.
C'è un colpo di scena nella nuova polemica (dopo quella sulla dichiarazione di antifascismo) scoppiata a Più libri più liberi, la fiera del libro della Piccola e Media editoria che si svolge a dicembre a Roma, in merito alla partecipazione di case editrici con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro contravvenendo al regolamento della manifestazione che potrebbe terremotare i vertici dell'Associazione Italiana Editori. Tra le case editrici ammesse alla partecipazione nell'edizione 2026 c'è infatti Laterza il cui fatturato nel 2024 è stato di 14.324.080 euro, una cifra ben al di sopra di quella fissata dal regolamento secondo cui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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