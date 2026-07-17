grandi alla fiera dei piccoli con voci di favoritismi

Notizia in breve

Durante la fiera del libro Più libri più liberi si sono sollevate accuse di favoritismi tra alcuni espositori. La discussione riguarda presunte disparità nelle assegnazioni degli spazi e nelle opportunità offerte. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sulle accuse, che sono state sollevate da alcuni partecipanti. La questione si aggiunge ad altre tensioni già presenti nell’evento, tra cui una recente polemica sulla dichiarazione di antifascismo.