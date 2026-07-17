A Napoli sono previsti fino a 40 gradi, con temperature superiori di circa 6 gradi rispetto alla media stagionale. L'allerta sanitaria massima coinvolge gli ospedali, che sono in preallerta per gestire possibili emergenze legate al caldo. Le autorità raccomandano di seguire specifici consigli per tutelare la salute, specialmente tra le fasce più vulnerabili. Le temperature elevate continuano a generare preoccupazioni tra i servizi sanitari e le istituzioni locali.

Temperature fino a 6 gradi superiori alla media stagionale, allerta massima nei presidi sanitari per i risvolti sulla salute: Napoli si prepara a vivere oggi l'ennesima giornata di caldo torrido che accompagnerà il Sud - e non solo - almeno per tutto il fine settimana se è vero che stamani il ministero della Salute, alla vigilia del weekend, ha portato da 16 a 19 le città "marchiate" dal bollino rosso e a cinque da quello arancione, fra cui proprio il capoluogo campano. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute annoverà tra le città a più alto rischio Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Grande caldo, Napoli bollino arancione e nella morsa dei 40 gradi: ospedali ancora in preallerta, i consigli degli esperti

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