Il dibattito sul reclutamento scolastico si accende con le nuove proposte per le graduatorie docenti. L'obiettivo della Lega è dare stabilità ai precari storici, ridisegnando il sistema di accesso al ruolo strutturale d'intesa con Bruxelles per garantire dignità al personale.Scuola - Pittoni (Lega), ridare dignità a tutte le graduatorie docenti«Nel mondo della scuola l'attenzione è in questo momento concentrata sul confronto con Bruxelles per il doppio canale di reclutamento dei docenti, in particolare sulla richiesta da noi formulata di convertire le GPS in GPSR (Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo), che ridarebbero dignità anche ai precari cosiddetti "storici" consentendo strutturalmente pure a loro l'accesso diretto al ruolo sia sul sostegno che per posto comune in base al punteggio». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Graduatorie docenti: la proposta di Pittoni (Lega) per restituire dignità ai precari

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