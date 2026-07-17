GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie Per i reclami seguire le indicazioni dell’Ufficio Scolastico AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628 relative alle supplenze dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Per i reclami, le indicazioni sono fornite dall’Ufficio scolastico competente. Le graduatorie sono disponibili sui siti degli uffici provinciali e aggiornate periodicamente. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze, che si riferiscono al periodo 2026-2028.