GPS docenti 2026 28 | ecco le graduatorie Per i reclami seguire le indicazioni dell’Ufficio Scolastico AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628 relative alle supplenze dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026. Per i reclami, le indicazioni sono fornite dall’Ufficio scolastico competente. Le graduatorie sono disponibili sui siti degli uffici provinciali e aggiornate periodicamente. La pubblicazione riguarda le graduatorie provinciali per le supplenze, che si riferiscono al periodo 2026-2028.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le graduatorie. Per i reclami seguire le indicazioni dell’Ufficio Scolastico AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento
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