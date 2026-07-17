Governo Meloni centrodestra prova a superare la crisi sulla legge elettorale tensioni con il Quirinale per la grazia a Roggero | news in diretta

Notizia in breve

Il governo Meloni sta cercando di ricompattarsi dopo il voto favorevole alla legge elettorale alla Camera. La maggioranza di centrodestra affronta tensioni con il Quirinale a causa della decisione di concedere la grazia a un soggetto coinvolto in un procedimento giudiziario. La questione ha generato discussioni tra le forze politiche e il presidente della Repubblica, mentre il governo cerca di superare le divisioni interne e di mantenere l’unità sulla riforma.