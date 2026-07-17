Governo Meloni centrodestra prova a superare la crisi sulla legge elettorale tensioni con il Quirinale per la grazia a Roggero | news in diretta
Il governo Meloni sta cercando di ricompattarsi dopo il voto favorevole alla legge elettorale alla Camera. La maggioranza di centrodestra affronta tensioni con il Quirinale a causa della decisione di concedere la grazia a un soggetto coinvolto in un procedimento giudiziario. La questione ha generato discussioni tra le forze politiche e il presidente della Repubblica, mentre il governo cerca di superare le divisioni interne e di mantenere l’unità sulla riforma.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il flop sulla legge elettorale: la maggioranza prova a ricompattarsi dopo aver approvato la riforma alla Camera. Il testo passa al Senato. Nel frattempo il centrodestra si è unito nella battaglia per la grazia a Mario Roggero, portando subito all'intervento del Quirinale. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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GOVERNO ALLO SBANDO! Giorgia Meloni tenta la prova di forza cercando di introdurre le preferenze nella sua stessa vergognosa legge elettorale. Il suo emendamento fuffa con il quale tentava di farlo è stato bocciato dalla sua stessa maggioranza. Questo s facebook
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Presidente troppo comoda …. Ha vinto la palude, scrive la Meloni. In realtà, ha perso la sua maggioranza, e il voto segreto ha solo messo in chiaro che la fiducia l’ha persa in casa, non tra le opposizioni. L’emendamento sulle preferenze era la sua bandiera, x.com
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