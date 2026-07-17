Goletta Verde | Il mare siciliano non gode di ottima salute I dati della provincia di Messina

Su 23 punti campionati lungo la costa siciliana, 16 si trovano in mare e 7 in aree considerate critiche. I risultati mostrano che le acque nella provincia di Messina presentano livelli di inquinamento elevati. Le analisi sono state condotte da Goletta Verde di Legambiente, che ha evidenziato problemi di qualità dell’acqua in diverse zone. La relazione si concentra sulla situazione ambientale e sulla presenza di inquinanti nei punti analizzati.

Il mare siciliano non gode di ottima salute. Su 23 punti campionati da Goletta Verde di Legambiente - di cui 16 a mare e 7 in punti critici di scarico o alle foci di fiumi - ben il 70% (16 punti) è risultato oltre i limiti di legge, con evidenti criticità per una scarsa o inefficiente depurazione; mentre il 30% (7 punti) è risultato entro i limiti di legge. Pochi i cartelli di balneazione e quelli informativi sulla qualità delle acque trovati nei punti campionati. I dati sono stati presentati oggi in conferenza stampa da Goletta Verde e i monitoraggi sono stati svolti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio in sei province ( Messina, Trapani, Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento ). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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