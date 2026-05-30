Il medico della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente americano gode di ottima salute dopo i controlli periodici. Il rapporto ufficiale sottolinea che le condizioni fisiche e cognitive sono eccellenti. Nessun segnale di malattia o problema di salute è stato riscontrato durante gli esami recenti. La comunicazione mira a tranquillizzare sull’attuale stato di benessere del presidente.

Il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, gode di ottima saluteed è “pienamente idoneo a svolgere tutti i doveri di comandante e capo di Stato”. È quanto emerge dal rapporto medico diffuso dalla Casa Bianca al termine dei controlli sanitari periodici ai quali il presidente si è sottoposto questa settimana presso il Walter Reed National Military Medical Center. A firmare il referto è stato il medico della Casa Bianca, Sean Barbabella, capitano della Marina statunitense, che ha evidenziato come Trump presenti “un solido funzionamento cardiaco, polmonare, neurologico e fisico generale”.La notizia arriva a poche settimane dal compleanno del presidente, che il prossimo 14 giugno compirà 80 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump, medico della Casa Bianca scongiura voci su malattia del presidente: “Gode di ottima salute”

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