Durante il recente evento State of Play di Sony, è stato annunciato God of War Laufey, suscitando reazioni divise tra i fan. Deborah Ann Woll ha commentato pubblicamente che considera il gioco “un ottimo titolo”. La presentazione ha generato opinioni contrastanti all’interno della comunità videoludica, con alcuni utenti che hanno espresso entusiasmo e altri che hanno manifestato scetticismo. La discussione riguarda principalmente le aspettative e le percezioni sulla direzione futura della serie.

L’annuncio di God of War Laufey durante il recente State of Play di Sony ha scatenato reazioni contrastanti nella community videoludica. Per la prima volta nella storia della saga, Kratos non sarà il protagonista: al suo posto vestiremo i panni di Faye, la defunta moglie dello Sterminatore di Dei, in quello che si preannuncia come un capitolo coraggioso e narrativamente ambizioso. Una scelta audace che, inevitabilmente, ha diviso i fan. Se da una parte c’è chi accoglie con entusiasmo l’opportunità di esplorare la mitologia norrena attraverso gli occhi della guerriera interpretata da Deborah Ann Woll, dall’altra una minoranza rumorosa del pubblico online ha trasformato il gioco nel bersaglio di critiche accese, spesso concentrate proprio sull’attrice che presta volto e voce al personaggio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War Laufey divide i fan, ma Deborah Ann Woll non ha dubbi: “È un ottimo gioco”

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God of War Laufey divide a los fans ¿Realmente hay un problema

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