Santa Monica Studio ha annunciato che God of War Laufey sarà disponibile in formato fisico. La conferma include anche il periodo di uscita del gioco, anche se non sono stati forniti dettagli specifici. La notizia riguarda esclusivamente la disponibilità del titolo su supporto cartaceo, senza ulteriori informazioni su date precise o altre modalità di distribuzione.

Santa Monica Studio ha confermato ufficialmente che God of War Laufey sarà disponibile in formato fisico, un dettaglio apparentemente banale che in realtà rivela molto più di quanto sembri. La dichiarazione dello studio californiano, arrivata in risposta alle domande della community dopo l’annuncio della presenza del gioco alla San Diego Comic-Con, stabilisce infatti una finestra temporale precisa per il lancio del nuovo capitolo dell’esclusiva PlayStation. La questione è più rilevante di quanto possa apparire a prima vista. Sony ha annunciato che terminerà il supporto ai giochi in formato fisico a partire da gennaio 2028, il che significa che tutti i titoli pubblicati oltre questa data saranno disponibili esclusivamente in versione digitale attraverso il PlayStation Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War Laufey arriverà anche su disco: la conferma di Santa Monica svela il periodo di uscita del gioco

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