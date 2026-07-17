L’attore scelto per interpretare Kratos nella serie “God of War” di Prime Video si è infortunato durante le riprese, riportando uno strappo al bicipite. La produzione ha deciso di sostituire l’attore a causa dell’infortunio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, ma non sono stati comunicati altri cambiamenti nel cast o nelle date di uscita.

La serie “ God of War ” di Prime Video ha subito un duro colpo quando è stata diffusa la notizia che Ryan Hurs t, l’attore che avrebbe dovuto interpretare Kratos nella serie tratta dall’adattamento del videogioco per PlayStation, si era strappato il bicipite sul set delle riprese. Si trattava di un infortunio che rischiava di bloccare la produzione, potenzialmente fino al 2027, ma ora la situazione ha preso una piega molto diversa e la serie potrebbe riprendere le riprese prima del previsto — solo senza Hurst. Secondo Deadline, God of War è pronto a riassegnare il ruolo di Kratos nella serie drammatica fantasy; al momento non ci sono dettagli specifici sulla riassegnazione, si sa solo che la decisione è stata presa «dopo un’attenta valutazione da parte dello studio responsabile della serie, Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios ». 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - God of War: L ’attore che interpreta Kratos, che ha subito un infortunio, verrà sostituito per un motivo che sicuramente susciterà polemiche

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when you have to recast the perfect actor for the role

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