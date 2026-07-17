Gli sparano con un fucile mentre è alla guida della sua auto | gravissimo un uomo a Milano

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato gravemente ferito a colpi di fucile mentre era alla guida di un’auto ad Arluno, in provincia di Milano. La sparatoria è avvenuta mentre era a bordo del veicolo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono state rese note le motivazioni dell’episodio né altri dettagli sulle circostanze.

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Un uomo è stato ferito in modo molto grave dopo che è stato colpito con una fucilata mentre si trovava a bordo della sua automobile. I fatti sono accaduti ad Arluno, comune in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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