gli eredi al trono imperiale giapponese rimarranno soltanto maschi

Il parlamento giapponese ha approvato una revisione della legge sulla Casa imperiale, confermando che la successione al trono può essere trasmessa solo agli uomini della linea paterna. La decisione è stata presa nonostante il numero ristretto di membri maschi della famiglia reale. La modifica riguarda la legge del 1947 e esclude le donne dalla linea di successione. La riforma è stata approvata con voto parlamentare.

Il parlamento ha votato per continuare a escludere le donne dalla successione, nonostante la famiglia sia sempre meno numerosa Il parlamento giapponese ha approvato una revisione della legge sulla Casa imperiale del 1947 confermando che il trono può essere ereditato solo dagli uomini appartenenti alla linea paterna della dinastia. La decisione ha deluso la maggior parte dell’opinione pubblica giapponese, che secondo i sondaggi negli ultimi anni sosteneva la possibilità di aprire la successione anche alle donne e considerava una potenziale erede la principessa Aiko, nota anche con il titolo di principessa Toshi e unica figlia dell’imperatore Naruhito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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