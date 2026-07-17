Un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 21 anni. Dopo la prima ricostruzione, il giudice ha disposto ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, considerato inizialmente un fatto autonomo. La vettura sarebbe finita giù da una scarpata. La decisione è arrivata a causa di dubbi ancora irrisolti sulla sequenza dei fatti. Le nuove verifiche mirano a chiarire eventuali responsabilità o cause non ancora accertate.

Troppi dubbi aleggiano sulla dinamica dell’incidente stradale in cui perse la vita il 21enne castellanetano Raffaele Laera. Ed è per questo che servono nuove e mirate indagini per fare luce sulla tragedia della strada, inizialmente valutata come incidente autonomo. Il colpo di scena nell’inchiesta sulla morte del ragazzo di Castellaneta che sognava di diventare un personal trainer, lo ha scritto il giudice Giovanni Caroli, con un provvedimento di quattro pagine. Un’ordinanza con la quale il magistrato ha rispedito al mittente la seconda richiesta di archiviazione del pm Raffaele Graziano per chiudere l’inchiesta sul dramma di Raffaele precipitato con la sua auto in una scarpata, nel centro di Castellaneta, mentre si trovava a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con i genitori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giù dalla scarpata con l?auto. Il giudice ordina altre indagini

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