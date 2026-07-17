Giovedì 23 luglio, nella sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, si terrà un convegno organizzato da Cna Impresa Donna. L’evento, che inizierà alle 10, si intitola “80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile” e si svolgerà nella mattinata.

ROMA – Si svolgerà a Roma, nella mattinata di giovedì 23 luglio nella sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in via del Seminario 76, con inizio alle ore 10, il convegno promosso da Cna Impresa Donna “80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile”. Sono state invitate a partecipare Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità; Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; e Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa. Al convegno interverranno, tra gli altri, Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati;... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giovedì 23 luglio alla Camera dei Deputati “80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile”

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