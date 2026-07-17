Giovani palestinesi | quando l’archeologia cura

A Betania, in Palestina, alcuni giovani partecipano a un progetto archeologico che coinvolge scavi e ricerche sul sito. L’attività si svolge in collaborazione con esperti e durate diversi anni. Le iniziative si concentrano sulla riqualificazione del luogo e sulla scoperta di reperti storici. I ragazzi sono impegnati in attività pratiche e di studio, contribuendo alla tutela del patrimonio archeologico locale.

A Betania, in Palestina, le storie di alcuni giovani che partecipano a un progetto archeologico frutto di anni di relazioni e lavori di scavo. Servizio di Alessandra Buzzetti, corrispondente da Gerusalemme TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giovani palestinesi: quando larcheologia cura

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