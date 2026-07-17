Gigi D’Alessio arriva il raddoppio della data allo stadio di Napoli

Un concerto previsto per il 6 giugno 2027 allo stadio di Napoli è stato raddoppiato a causa dell’elevata richiesta. Dopo l’annuncio, si è deciso di aggiungere una seconda data, il 5 giugno 2027, sempre nello stesso stadio. La prima data era già molto attesa, e ora i fan potranno partecipare a due serate consecutive.

NAPOLI – A meno di un mese dall’annuncio del grande concerto del 6 giugno 2027, l’abbraccio tra Gigi D’Alessio e Napoli continua a crescere e a grande richiesta arriva il raddoppio: alla già attesissima data allo Stadio Diego Armando Maradona, si aggiunge un secondo appuntamento, il 5 giugno 2027. Due live che si preannunciano indimenticabili, per celebrare a suon di musica l’amore immenso tra l’artista e i suoi fan, nella città che lo ha visto nascere e che continua ad accoglierlo con un affetto senza confini. Dopo i numeri incredibili della residency alla Reggia di Caserta, che ha richiamato 100.000 spettatori in dieci serate sold out, la... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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