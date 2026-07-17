Al Giffoni Film Festival arrivano tre eventi speciali firmati Mediaset: tra anteprime solidali, il restauro della Gabbianella e laboratori sulle emozioni. Il legame tra il mondo della televisione e le nuove generazioni si rinnova all’insegna della cultura e del sociale. Anche quest’anno, il colosso televisivo di Cologno Monzese ha confermato la sua presenza ufficiale al Giffoni Film Festival, proponendo un trittico di appuntamenti esclusivi pensati per coniugare l’intrattenimento formativo con la valorizzazione dei nuovi talenti e la sensibilizzazione del pubblico giovanile su tematiche di forte attualità. La notizia della partecipazione del gruppo milanese e i dettagli del fitto programma di proiezioni sono stati diffusi dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Giffoni Film Festival: Mediaset protagonista della 56esima edizione con tre eventi speciali

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