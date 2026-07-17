Courmayeur – Resta sotto osservazione il ghiacciaio di Planpincieux, in Val Ferret, dove il monitoraggio costante dei tecnici conferma una situazione al momento stabile. L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente della Valle d’Aosta ha comunicato che, sulla base delle rilevazioni effettuate nella giornata odierna attraverso il radar interferometrico, la massa glaciale mantiene una velocità media di spostamento in linea con i valori registrati il 15 e 16 luglio, pari a circa 800 millimetri al giorno. Dai dati raccolti non emergono, al momento, segnali di ulteriori accelerazioni dei movimenti del ghiacciaio. Le analisi radar hanno inoltre confermato il volume della porzione di massa in movimento, in coerenza con quanto rilevato nella giornata precedente attraverso l’utilizzo di un drone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ghiacciaio di Planpincieux, situazione stabile: confermata l’allerta rossa e il monitoraggio continuo

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