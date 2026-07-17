Le Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) della Città Metropolitana di Milano cessano il servizio attivo a 85 anni per limiti di età, ma alcuni continuano a vigilare sul territorio come Sentinelle del Parco Sud. Dopo aver dedicato anni alla tutela ambientale, i volontari rimangono coinvolti in attività di sorveglianza, pur non essendo più in servizio ufficiale. La decisione riguarda le Gev, che hanno un’età massima stabilita per l’attività.

Lasciano le Gev per raggiunti limiti di età, ma continuano a vigilare sul territorio come Sentinelle del Parco Sud. Dopo una vita trascorsa a tutela dell’ambiente, raggiunti gli 85 anni sono costretti a lasciare il servizio attivo nelle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) della Città Metropolitana di Milano. Ma per Luciano Rapa e Ignazio De Maria (nella foto) la pensione dal volontariato non è un’opzione. I due storici volontari, infatti, continueranno il loro impegno entrando a far parte dell’Associazione Parco Sud con il ruolo di “Sentinelle“, dove non esistono limiti di età per svolgere attività di monitoraggio e tutela del territorio. Nel corso degli anni Rapa e De Maria hanno rappresentato un punto di riferimento per la salvaguardia dell’ambiente nel Sud Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gev ‘pensionate’: "Ma restiamo in servizio"

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