Gettò dal sesto piano il figlio di 2 anni condanna definitiva a 19 anni per Kindelan Ballester

Una persona è stata condannata a 19 anni di carcere e a tre di rems per aver gettato dal sesto piano il figlio di due anni, morto all’ospedale di Livorno il 17 agosto 2023. La sentenza è definitiva. La vittima è stata portata in ospedale ormai senza vita al mattino. La condanna comprende anche una misura di sicurezza in una Rems.

Diciannove anni di reclusione e tre anni di ricovero in una Rems, in esecuzione di una misura di sicurezza. All’alba del 17 agosto 2023, il piccolo fu portato ormai privo di vita all’ ospedale di Livorno. La madre raccontò che il figlio il giorno precedente era caduto in un parco giochi a Tirrenia (Pisa) e si era sentito male. Il suo racconto fu smontato dall’autopsia che evidenziò gravissime lesioni riportate dal bimbo. Inoltre gli investigatori, grazie alla videosorveglianza, ricostruirono tutti gli spostamenti fatti dalla donna con il bimbo. In particolare, erano entrati nel pomeriggio del 16 agosto in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone l’indomani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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