Due elicotteri CH-53 dell’Aeronautica Militare tedesca sono stati inviati nel Parco Nazionale di Müritz per intervenire su un incendio boschivo scoppiato nell’area di un ex campo di addestramento militare. L’incendio è stato segnalato nel territorio protetto e sono in corso operazioni di spegnimento. Non sono stati forniti dettagli sulle dimensioni dell’incendio o sui danni causati finora. La situazione è monitorata dalle autorità locali e dalle forze di soccorso.

Dispiegati anche due elicotteri CH-53 dell’Aeronautica Militare tedesca in Germania per arginare un incendio boschivo divampato nell’area di un ex campo di addestramento militare, nel Parco Nazionale di Müritz. Le fiamme si sono estese su circa 360 ettari di terreno. Secondo l’agenzia di stampa tedesca dpa, l’incendio è in corso da lunedì. Gli elicotteri CH-53 hanno una capacità fino a 5.000 litri e, secondo un comunicato stampa dell’esercito, prelevano l’acqua dai laghi circostanti utilizzando i propri serbatoi esterni per poi scaricarla nelle zone interessate dall’incendio individuate dalle squadre di soccorso civili. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania: incendio nel Parco Nazionale di Müritz, interviene anche l'aeronautica

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